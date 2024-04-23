أرخص موبايل شاومي في مصر: Xiaomi Redmi 13C يتصدر المشهد!

يتطلع العديد من محبي التكنولوجيا في مصر إلى اقتناء هاتف ذكي بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة، وتلبي احتياجاتهم اليومية.

ويبرز هاتف Xiaomi Redmi 13C كأحد أفضل الخيارات المتاحة في الوقت الحالي، حيث يُعد أرخص موبايل شاومي في مصر، مع مواصفاته المميزة التي تجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الأداء الجيد والسعر المناسب.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C :

الشاشة: تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.74 بوصة بدقة +FHD و بمعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وسلسة.

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.74 بوصة بدقة +FHD و بمعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وسلسة. المعالج: يعمل الهاتف بمعالج Helio G99 ثماني النواة من إنتاج شركة MediaTek، والذي يوفر أداءً سريعًا وكافيًا لتلبية متطلبات المستخدمين اليومية.

يعمل الهاتف بمعالج Helio G99 ثماني النواة من إنتاج شركة MediaTek، والذي يوفر أداءً سريعًا وكافيًا لتلبية متطلبات المستخدمين اليومية. الكاميرا: يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا عمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يوفر جودة صور جيدة في مختلف ظروف الإضاءة.

يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا عمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يوفر جودة صور جيدة في مختلف ظروف الإضاءة. الذاكرة: يتوفر الهاتف بنسختين من الذاكرة الداخلية، 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

يتوفر الهاتف بنسختين من الذاكرة الداخلية، 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). البطارية: تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، مما يوفر طاقة كافية ليوم كامل من الاستخدام المكثف.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، مما يوفر طاقة كافية ليوم كامل من الاستخدام المكثف. نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة MIUI 14 المخصصة من شاومي.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة MIUI 14 المخصصة من شاومي. مميزات أخرى: يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، واتصال الجيل الخامس، ومنفذ USB Type-C.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Xiaomi Redmi 13C في مصر من حوالي 6 آلاف و 175 جنيهًا مصريًا، وهو ما يجعله أرخص موبايل شاومي متاح حاليًا في السوق المصري.

يعد هاتف Xiaomi Redmi 13C خيارًا ممتازًا للباحثين عن هاتف ذكي بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة. فهو يوفر شاشة كبيرة عالية الدقة، ومعالجًا سريعًا، وكاميرا جيدة، وبطارية تدوم طويلاً، ونظام تشغيل حديث، مع العديد من الميزات الإضافية.

لذلك، إذا كنت تبحث عن أرخص موبايل شاومي في مصر مع مواصفات مميزة، فإن هاتف Xiaomi Redmi 13C هو الخيار الأمثل لك!