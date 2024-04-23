تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة بداية من الجمعة 26 أبريل

تطبق وزارة التنمية المحلية، المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وسيتم تطبيقها هذا العام يوم الجمعة 26 ابريل عام 2024.

المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية علي، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا.

علي أن يتم زيادة مواعيد الغلق ساعة يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

أما بالنسبة لفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.

المحال المستثناة من مواعيد الغلق

ويتم استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران من المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.