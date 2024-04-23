بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه في مستهل جولة بالمحافظة، وقبل بدء الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة بالمحافظة ضمن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بداية كلمته بالتهنئة للمحافظ وجميع ابناء محافظة شمال سيناء بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

وأكد حرص الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في جميع فعالياتها على الاستثمار في الشباب من اجل الدفع بعجلة التنمية من اجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة شمال سيناء.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة الكبير بدعم الشباب وتمكينهم من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، بالاضافة الى العديد من الفعاليات الرياضية التي تنفذها الوزارة في المحافظة.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بوزير الشباب والرياضة في المحافظة، مؤكدا ان زيارة الوزير الى المحافظة تأكيداً على اهتمامه ووزارة الشباب والرياضة الكبير بدعم الشباب في محافظة شمال سيناء، والحرص الدائم على تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات.

وأوضح محافظ شمال سيناء ان ما شهدته محافظة شمال سيناء خلال الفترة الماضية، يؤكد ان هناك نقلة نوعية في كافة المجالات، خاصةً فيما يتعلق بشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الشبابية والرياضية الحديثة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية التي ساهمت بشكل كبير في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والوطنية.

جدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تحتفل بعيدها القومي في الخامس والعشرون من شهر أبريل من كل عام، وذلك تخليداً لذكرى تحرير المحافظة عام 1973، حيث ستشهد المحافظة خلال هذه الاحتفالات العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.