مبادرة الزراعة في الكاتدرائية.. والبابا يثمن جهود الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة

استقبل المهندس رفيق الطوخي، مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ، تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

وأعرب مدير الديوان البابوى عن شكره وتقديره للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها جميع أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي افتتحت أكبر معرض على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين 820 و50%، ما جعل المعرض يلاقي رواجًا وإقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وثَمَّنَ قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال الهام، معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.