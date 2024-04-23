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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سباك ينهي حياة سيدة مُسنة لسرقتها بحدائق القبة

صدى البلد

ضبط رجال الأمن سباكا بالقاهرة لتعديه على مسنة مما أودى بحياتها بقصد السرقة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من العثور على سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإحدى السيدات "مُسنة" وبها جروح متفرقة وتبين بعثرة محتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سباك له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول .

وأقر المتهم بأنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليها بدعوى صيانة السباكة وتعدى عليها باستخدام "مزهرية" على رأسها حتى سقطت أرضاً وأن الهاتف المضبوط بحوزته خاص بالمتوفاة "قام بسرقته" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السرقة القاهرة النيابة العامة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة مديرية أمن القاهرة ينهي حياة

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