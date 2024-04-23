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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات سرقة ويضبط الجناة والمسروقات

جانب من المسروقات
جانب من المسروقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.

فقد تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وبحوزة أحدهم الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة، واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم تاجر خردة "سيئ النية"، أمكن ضبطه.

وكذا ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة “مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبيـــة” من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المعادى.

وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (4 أشخاص) تم ضبطهم.

وضبط عاملة، مقيمة بمحافظة البحيرة، لقيامها بسرقة “مشغولات ذهبية- مبلغ مالى” من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها المبلغ المالى المستولى عليه، وأرشدت عن المشغولات الذهبية لدى عميلها صاحب محل مشغولات ذهبية، تم ضبطه.

كما تم ضبط عاطل لقيامه بسرقة “مبلغ مالى - شاشـة - جواز سفــر” من داخل مكتب تسويق عقارى كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته المسروقات.

واعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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