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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول الذكرى الاثنين والأربعين لعيد تحرير سيناء المجيد الذى أعاد للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية إن هذه الذكرى ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، والذى كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصرى وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

وأضاف اللواء هشام آمنة : داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وإزدهار وتقدم مصرنا الحبيبة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء تحرير سيناء

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