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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والتفاصيل

جداول الامتحانات
جداول الامتحانات

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 م، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات 8 مايو المقبل، وتنتهي 23 من الشهر نفسه.


يبدأ ماراثون الامتحانات بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع خارج المجموع، يوم الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، ويوم السبت، 11 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الخميس، الموافق 9 مايو المقبل، والأحد 12 مايو المقبل.

أما صفوف النقل للتعليم الابتدائي، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل، بأداء الطلاب امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، لمدة 4 أيام، يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى الأحد 12 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام بدء من الاثنين، الموافق 13 مايو، حتى الخميس، الموافق 16 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءا من الأحد، الموافق 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 16 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد، 19 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم الإثنين، 13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، لمدة 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، 22 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءًا من يوم الثلاثاء، 14 مايو، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

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