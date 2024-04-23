اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والتفاصيل

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 م، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات 8 مايو المقبل، وتنتهي 23 من الشهر نفسه.



يبدأ ماراثون الامتحانات بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع خارج المجموع، يوم الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، ويوم السبت، 11 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الخميس، الموافق 9 مايو المقبل، والأحد 12 مايو المقبل.

أما صفوف النقل للتعليم الابتدائي، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل، بأداء الطلاب امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، لمدة 4 أيام، يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى الأحد 12 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام بدء من الاثنين، الموافق 13 مايو، حتى الخميس، الموافق 16 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءا من الأحد، الموافق 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 16 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد، 19 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم الإثنين، 13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، لمدة 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، 22 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءًا من يوم الثلاثاء، 14 مايو، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

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