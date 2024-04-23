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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخاب مصر لعضوية الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي "u.i.s"

خالد عيش
خالد عيش

شهد الاجتماع الدوري للاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والصناعات المشابهة "u.i.s"، ومقره باريس، مشاركة مصرية موسعة.

وتستضيف العاصمة السنغالية "داكار" أعمال الدورة الحالية والتي يشارك بها ممثلين عن 86 دولة من أوروبا وأسيا وأفريقيا من بينها مصر.

وقد أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وإختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيس للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.

هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفاعليات التي استضافتها "داكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا في كلمتة إلى أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات. 

وجدير بالذكر، تضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري،  86 دولة من مختلف انحاء العالم.

كما استعرضت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أمام المؤتمر الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المصرية الي دول "افريقيا وأوروبا" وجهود قطاع الصناعات الغذائية في مصر والذي أرتفعت صادراته العام الماضي لـ 5.1 مليار دولار، كما تناول المؤتمر الحديث عن أبرز القضايا العالمية وتأتي في الصدارة أزمة سلاسل الإمداد وتداعيات الاحداث الاخيرة علي التجارة العالمية.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش، إن مصر تمتلك فرص عظيمة في التصدير لدول افريقيا بحكم الموقع الاستراتيجي وكذلك بحكم التاريخ، والتركيز خلال الفترة الراهنة يجب أن يكون بحث تلك الفرص وتعظيم الاستفادة من المشاركة الفعالة في مختلف الفاعليات الدولية والعالمية لعرض تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية والممرات الملاحية الجديدة التي وفرت زمن المرور من قناة السويس وتأهيل القري الاكثر احتياجًا وهي تجارب يمكن نقلها الي افريقيا بأيادي مصرية، لافتًا الي أهمية تضافر الجهود بالوقت الراهن للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز جهود مصر الطامحة إلى إحلال السلام بالشرق الاوسط.

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