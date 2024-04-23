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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الإسكندرية تستقبل وفد الوكالة الألمانية لبحث خطة التكيف مع التغيرات المناخية

صدى البلد

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz ألمانيا د.مانفريد شو ود. بيتر شتول وذلك بحضور م. شريف مرسي، وم. عبد الرحمن شعبان، وم. عمرو سالم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وعدد من قيادات الشركة.


وأوضح جابر، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة إطارات التعاون والتطوير لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبحث سبل التعاون مع مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية في خطة التكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد الأمثل التعامل مع العواصف الغير مسبوقة.


حيث بدأ الاجتماع باستعراض مراحل تطور العمل بداخل شركة مياه الشرب بالإسكندرية ودعم الدولة الكبير لرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مختلف المجالات.

 
حيث تم استعراض أوجه التعاون مع giz في مجال الطاقة على مدار عشر سنوات فيما يتعلق بتحسين معامل القدرة، والتدريب المتخصص لمديرى الطاقة من خلال برنامج تدريب القيادات" الذي تم من خلاله تأهيل 16 متدربا من القيادات وعناصر الشركة بنجاح، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءات ومهارات العاملين في مجال مياه الشرب، بالاضافة الى تأهيل وحصول محطة المنشية ٢ على شهادة إدارة الطاقة ISO 50001، برنامج دعم واتخاذ القرار لمشروعات الطاقة.


كما تم استعراض دور إدارة النزاهة بالشركة وما حققته من نتائج إيجابية في تطوير إجراءات العمليات المختلفة وسد ثغرات العمل وعلي رأسها الإهمال الإداري، والاهتمام بتطبيق التحول الرقمي.


وقد أبدى وفد الوكالة الألمانية ‘إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الاصعدة وأبدوا رغبتهم فى مزيد من التعاون فى شتى المجالات.

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الالمانية للتعاون الدولي البنية التحتية التغيرات المناخي التكيف مع التغيرات المناخية المهندس احمد جابر الوكالة الألمانية للتعاون دعم واتخاذ القرار شركة مياه الشرب بالاسكندرية

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