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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأهرامات معجزة .. اكتشاف آلة ذكية سابقة للعصر استخدمت فى البناء| دراسة مثيرة

الاهرامات
الاهرامات
اسماء محمد

كشفت دراسة جديدة أن بناء الاهرامات اعتمد على تقنيات متطورة أكثر تقدما مما يعتقد معظمنا.

وتوصلت الدراسة المنشورة فى مجلة   PLOS ONE أن الفراعنة استخداموا تقنيات متقدمة واستغلال المياه ليس فقط للرى والنقل وإقامة المبانى الضخمة.

وفقا لما نقلته صحيفة لابانجورديا الإسبانية، أوضح كزافييه لاندرو باحث من المعهد الباليوتقني الفرنسي (CEA) ، أن هرم زوسر المدرج للملك أقيم بواسطة نظام هيدروليكي مبتكر لم يعتمد على المنحدرات والرافعات فقط كما كان يُعتقد من قبل.

الاهرامات

تفاصيل الاكتشاف 

وذكرت الدراسة ان الفراعنة استخدموا قنوات المياه القريبة لتفعيل آلية رفع داخل الهرم حيث تم توجيه المياه إلى بئرين داخليين واستعانوا بنظام العوامات الذي يمكنه رفع وإنزال الأحجار الضخمة اللازمة لبناء الأهرامات.


وكشف الباحثون أن هذا الاكتشاف يُعيد فهمنا للهندسة فى مصر القديمة وتشير الأدلة إلى أن المصريين كانوا خبراء فى استخدام القوة الهيدروليكية، ويفتح هذا البحث آفاقًا جديدة لفهم كيفية بناء الأهرامات العملاقة.

الاهرامات

نظام البناء البركانى 


وعثروا على غرف محفورة أمام الهرم يرجح أنها استخدمت كأنظمة ترشيح للمياه حيث تسمح بترسيب الطين قبل أن تصل المياه النقية داخل الأهرامات و كانت المياه تدفع الكتل الحجرية إلى أعلى حيث تمرر في قناة داخلية مما يطلق عليه البناء البركانى.

والمثير فى الاكتشاف أن الهندسة الداخلية للهرم المدرج تتوافق مع آلية رفع مائى لم يرى لها شئ مشابه من قبل ولاتزال المزيد من الأبحاث مطلوبة لتأكيد هذه الفرضية..

الأهرامات دراسة فرنسية دراسة الة حديثة هرم زوسر بناء الأهرامات

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