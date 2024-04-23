رئيس جامعة عين شمس يبحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي

بحث رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، مع وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية، في مجال تبادل الأساتذة والطلاب.

وأعرب السفير الفرنسى بالقاهرة عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعات الفرنسية وجامعة عين شمس.



حضر اللقاء د.غادة فاروق نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس السابق، ود. شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ود.سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ود. على الأنور عميد كلية الطب، ود. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.