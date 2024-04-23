حافظت على الوطن وصانته| وكيل الشيوخ يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ42 ، مؤكدا أن القوات المسلحة حافظت علي الوطن وصانت كرامته ودافعت عن ترابه .

أسمى معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء

وأضاف أبو شقه في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم بأن هذه الأيام التاريخيه من عمر الوطن ترسخ معانى الوطنية وقيم تنهل منها الأجيال القادمة ، باسمي معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، والإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتأكيد علي أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والفداء.

وتابع أبو شقه أنه رغم مرور عقود من الزمن على تحرير سيناء وستظل هذه المناسبة التاريخية خالدة في عقول المصريين وان هذه الانتصارات لن ينساها الشعب المصرى لديهم جيش قوى قادر على حماية الوطن والشعب معا مؤكداً أنّ هذه الانتصارات هي مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، خاصة أنّ الانتصارات كانت من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات.