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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمالي لا تخدش الحياء..حقيقة اعتزال نهال عنبر بعد صورتها مع شيخ الأزهر

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر مع شيخ الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنانة نهال عنبر، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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وروج جمهور السوشيال ميديا، بأن نهال عنبر، اعتزلت التمثيل بعد زيارتها الأخيرة لشيخ الأزهر، الأمر الذي اضطرها للظهور والنشر على صفحاتها الرسمية لتؤكد أنها لم تعتزل التمثيل.

ونشرت نهال عنبر حقيقة اعتزالها الفن، وكتبت: ردا علي خبر إشاعة اعتزالي الفن.. انا لم ولن اعتزل التمثيل أبدا، فكل أعمالي اتشرف بها ولا تخدش حياء الأسر المصرية وسأظل أقوم بالتمثيل لآخر عمري.

زيارة الفنانة نهال عنبر إلى شيخ الأزهر

وتعود زيارة الفنانة نهال عنبر، إلى شيخ الأزهر، إلى شهر أغسطس من العام الماضي 2023
 

وشاركت نهال عنبر، وقتها متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نهال عنبر، في الصورة رفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بإطلالة محتشمة.

وعلقت نهال علي الصورة: "زيارة للأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر".

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