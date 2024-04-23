أبل تسيطر على سوق سماعات الرأس في المملكة المتحدة بحصة 33 %

تقود شركة “Apple” أبل سوق سماعات الرأس في المملكة المتحدة بحصة تبلغ 33%، حيث تتفوق أبل على شركات كبرى في هذا المجال.

تتصدر أبل حصة تبلغ 33% متفوقة على سامسونج و سوني وBeats وBose وJBL التي تمتلك 12% و12% و10% و9% و8% من الأسهم على التوالي.وفقًا لبيانات Stocklytics.

يتوقع المحللون أن يحقق سوق سماعات الأذن وسماعات الرأس في المملكة المتحدة حجم سوق يبلغ 199.1 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.1% من سنوات 2023 إلى 2032.

أدى التزام شركة أبل بدفع الحدود إلى تطوير منتجات رائدة، مثل AirPods وAirPods Pro وAirPods Pro 2، والتي تتميز بعدد من المواصفات الرائدة مثل وضع الصوت التكيفي ووضع التوعية بالمحادثة.

تركز أبل أيضًا بقوة على الأمان وخصوصية المستخدم. وهذا هو أحد أسباب تشبث المستخدمين بالعلامة التجارية.

قامت ببناء نوع من الثقة والولاء بين شركة أبل والسوق. علاوة على ذلك، هناك أيضًا ميزات مثل التبديل التلقائي والصوت المكاني التي تساعد سماعات أبل على تقديم تجربة استماع غامرة مع إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم.