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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ونش عملاق يقطع الطريق بجسر السويس ويصطدم بـ 3 سيارات| صور

الحادث
الحادث

شهد شارع جسر السويس حادث تصادم وقع بعد ان صطدم ونش عملاق ب٣ سيارات واصيب سائق الونش وأخر تم نقلهما الي المستشفي لاسعافهما ، وجاري تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً باصابه شخصين اثر اصطدام ونش عملاق ب٣ سيارات ملاكي، وعمود انارة بشارع جسر السويس .

علي الفور انتقل رجال الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص ان سائق الونش اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم ب٣ سيارات ملاكي ، مما تسبب في اصابه سائق الونش وأخر ، وتقوم أجهزة الأمن برفع حطام الحادث من نهر الطريق .

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إصابة شخصين القاهرة شارع جسر السويس ونش قطع الطريق

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