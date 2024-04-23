ونش عملاق يقطع الطريق بجسر السويس ويصطدم بـ 3 سيارات| صور

شهد شارع جسر السويس حادث تصادم وقع بعد ان صطدم ونش عملاق ب٣ سيارات واصيب سائق الونش وأخر تم نقلهما الي المستشفي لاسعافهما ، وجاري تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً باصابه شخصين اثر اصطدام ونش عملاق ب٣ سيارات ملاكي، وعمود انارة بشارع جسر السويس .
علي الفور انتقل رجال الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص ان سائق الونش اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم ب٣ سيارات ملاكي ، مما تسبب في اصابه سائق الونش وأخر ، وتقوم أجهزة الأمن برفع حطام الحادث من نهر الطريق .