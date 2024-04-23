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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"الزعيم الصغنن".. محمد عادل إمام يرزق بمولود جديد

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

رزق الفنان محمد عادل إمام بمولود جديد أسماه عمرو محمد إمام،  ليكون الابن الثالث له بعد أن رزقه الله بطفلتين هما خديجة وقسمت.

ونشر محمد عادل إمام صورة له من داخل المستشفى من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتب معلقا: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ}.
وتابع محمد عادل إمام "الحمدلله رب العالمين عمر محمد إمام وصل بالسلامة الزعيم الصغنن .. اللهم أحفظه و باركلنا في جميع أطفالنا يارب" .

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وعلى صعيد آخر ، شارك الفنان محمد عادل إمام فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “كوبرا”.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021..

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