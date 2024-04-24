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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أبل تكشف موعد إطلاق أجهزة آيباد iPad الجديدة

أبل تكشف موعد إطلاق
أبل تكشف موعد إطلاق أجهزة آيباد iPad

أعلنت شركة أبل موعد إطلاق عدد من إطلاق أجهزة "iPad" آيباد الجديدة، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة أحدث نسخة من جهازي iPad Pro و iPad Air. 

بحسب موقع GSMArena فإن أبل كشفت عن موعد إطلاق أجهزة آيباد الجديدة في  7 مايو المقبل ضمن حدث إطلاق عبر الإنترنت على منصاتها الرسمية. 

وفقًا للموقع فإن شركة أبل ستقوم بالتبديل إلى شاشات OLED في تشكيلة iPad Pro، وتشير التسريبات إلى أحجام شاشات عرض مقاس 13 بوصة و11 بوصة مع تغيير موضع الكاميرات الأمامية التي ستقع الآن على الجانب الأفقي من الشاشة.  

يشهد جهاز آيباد iPad Air شاشات من نوع Mini LED مقاس 12.9 بوصة و10.9 بوصة. سيتم تشغيل الأجهزة اللوحية الجديدة بواسطة معالجات الشركة Apple M3.

من المتوقع أيضًا أن تطلق أبل قلم Apple Pencil جديدًا مع إيماءة الضغط ولوحة المفاتيح Magic Keyboard المعاد تصميمها بهيكل من الألومنيوم أكثر ثباتًا ولوحة تتبع أكبر.

شركة ابل iPad آيباد iPad Pro iPad Air

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