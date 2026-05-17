علي السيد: التصعيد بين أمريكا وإيران لا يزال احتمالًا قائمًا

قال الكاتب الصحفي علي السيد إن احتمالات عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بوجود ارتباك شديد داخل الإدارة الأمريكية وعدم وضوح رؤية استراتيجية للتعامل مع الملف الإيراني.

وأوضح “السيد” خلال برنامج صباحك مصري، أن بعض التصريحات الدولية المتعلقة بمضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي تُطرح باعتبارها “مسلمات دولية” أكثر من كونها اتفاقات جديدة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضايا يتم في إطار ضغوط سياسية ودبلوماسية متبادلة.

مضيق هرمز.. نقطة اشتعال محتملة في أي تصعيد

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في المنطقة، نظرًا لإمكانية تأثير أي توتر فيه على حركة التجارة العالمية بشكل مباشر، موضحًا أن تعطيل الملاحة في المضيق ولو لفترة قصيرة قد يسبب ارتباكًا واسعًا في الأسواق الدولية.

وأضاف أن محاولات تأمين الممرات البحرية أو زيادة الوجود الدولي فيها تأتي في إطار الضغط واحتواء الأزمة، وليس كخطوات توسع في نطاق الحرب.

الملاحة الدولية والحل الدبلوماسي

وأكد علي السيد أن الحل الأمثل يكمن في الوصول إلى اتفاقات تضمن حرية الملاحة واستقرار الممرات البحرية، مشيرًا إلى أن طبيعة الصراع تجعل أي تصعيد عسكري محدودًا في نتائجه، لكنه واسع التأثير في خسائره على جميع الأطراف.

لا حسم عسكري للأزمات الممتدة

واختتم بأن التجارب السابقة في المنطقة أثبتت أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلى حسم نهائي للصراعات الممتدة، موضحًا أن استمرار التوتر دون تسوية سياسية سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار دائم، مع استمرار الخسائر دون نتائج واضحة لأي طرف.