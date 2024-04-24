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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 744 لسنة 2024م، حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بقرى مركز ومدينة بيلا.

وتضمن القرار تكليف أحمد عبد الواحد عبد الله عيسى، نائباً لرئيس المركز والمدينة لشؤون قرى الجرايدة، الحوة، روس الفرخ، الشطوط، كفر العجمي وحاذق، ومحمد أمير محمود ضبعون، نائباً لرئيس المركز والمدينة لشؤون قرى أبو بدوي، إبشان، الكوم الطويل، الناصرية، ودار السلام، وعاطف عبد المنصف عبد العظيم، نائباً لرئيس المركز والمدينة لشؤون الإزالات والإشغالات.

كما تضمن القرار -أيضًا- تكليف ساهر بركات السيد علي، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية إبشان، إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم سيد، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحوة، علي طه غازي المطري، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الناصرية، إبراهيم محمد السيد طه، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دار السلام.

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