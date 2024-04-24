4 جلسات تأهيل في اليوم|تفاصيل جديدة بشأن مشاركة نجم الزمالك بمباراة دريميز الغاني

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل بشأن إصابة نجم الزمالك أحمد سيد زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: زيزو بيعمل 4 جلسات تأهيل عشان يلحق دريمز لكن مشاركته صعبة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.



وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.