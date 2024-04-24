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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقيع على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أن أعطى الكونجرس موافقته النهائية مساء الثلاثاء، قائلا إن تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها سيبدأ هذا الأسبوع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بايدن "سأوقع مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا وأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصولي إلى مكتبي غدًا حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".

وأضاف أن إقرار مشروع القانون أثبت أن أمريكا تقف "بحزم" مع الديمقراطية والحرية وضد الاستبداد والقمع.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن سيوقع مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان اليوم.

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونجرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الدمار بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.

وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".

مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن أوكرانيا تايوان إسرائيل

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