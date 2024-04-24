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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. نوع توابل يحمي من مرض السكر ويعالجه.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل برفقة زوجها

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

 

قد تكون القرفة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم مثل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. 

 

ناس كتير بتهملها .. اكتشف أسباب ضعف السمع

 

يعد ضعف السمع من أكثر الأشياء التى يتم إهمالها ولايتهم بها الكثير من الأشخاص وتنشأ مشاكل السمع من عوامل مختلفة ويلعب تحديد السبب حاسمًا في معرفة العلاج المناسب والفعال للحالة إلى جانب درجتها .

 

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

 

استخدمت حضرات عديدة زيت الحبة السوداء منذ فترة طويلة فى علاج الكثير من المشاكل الصحية مثل الربو وآلام الظهر لذا أجريت الكثير من الأبحاث في الوقت الحالي حول النبات وزيته.

 

بالتايجر.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر إنستجرام برفقة زوجها |شاهد

 

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها رفقة زوجها.

 

بإطلالة أنيقة .. جوري بكر تلفت الأنظار بوزنها الزائد |شاهد

 

شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة كشفت عن زيادة وزنها بعد الولادة .

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة مرض السكر توابل ضعف السمع زيت طليقة أحمد الفيشاوي جوري بكر

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