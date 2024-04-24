يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

استخدمت حضرات عديدة زيت الحبة السوداء منذ فترة طويلة فى علاج الكثير من المشاكل الصحية مثل الربو وآلام الظهر لذا أجريت الكثير من الأبحاث في الوقت الحالي حول النبات وزيته

ووفقا لموقع “ هيلث” أظهرت الدراسات أن هناك العديد من الفوائد الفعالة المحتملة التي يمكن جنيها من زيت الحبة السوداء و المعروف بزيت حبة البركة .



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زيت الحبة السوداء يحارب البكتيريا



أظهرت بعض الأبحاث أن زيت الحبة السوداء له تأثيرات مضادة للميكروبات، مما يعني أنه يمكنه محاربة البكتيريا الضارة وجدت إحدى الدراسات أن زيت الحبة السوداء يبدو أنه يوقف أو يبطئ نشاط بعض البكتيريا إيجابية الجرام، والتي يمكن أن تسبب العدوى.



كما يبدو أن زيت الحبة السوداء فعال ضد البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، مثل MRSA، أو المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين ويصعب علاج هذه البكتيريا لأنها طورت مناعة ضد بعض المضادات الحيوية والعلاجات.



زيت حبة البركة





مضادات الأكسدة تحمى من السرطان



يتمتع زيت الحبة السوداء بتأثيرات مضادة للأكسدة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود مادة كيميائية نباتية في الزيت تسمى الثيموكينون.



الثيموكينون هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكنها محاربة الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة في الجسم يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي في خلاياك وبمرور الوقت، يمكن أن يزيد هذا الضرر من فرص الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك السرطان وتمت دراسة الثيموكينون لإمكاناته في المساعدة في علاج السرطان والأمراض الأخرى.



يحسن أعراض الحساسية



أظهرت بعض الأبحاث أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يساعد في تخفيف بعض أعراض الحساسية.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الأشخاص الذين استخدموا مستحضرًا موضعيًا من زيت الحبة السوداء لمدة ستة أسابيع شعروا ببعض الراحة من أعراض التهاب الأنف التحسسي (حمى القش)، مثل العطس؛ حكة أو سيلان في الأنف. وحكة وعيون دامعة.



يبدو أن زيت الحبة السوداء هو الأكثر فعالية للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة، لذلك قد تختلف الفائدة اعتمادًا على شدة الحساسية لديك.



هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى فعالية زيت الحبة السوداء على المدى الطويل وكيفية مقارنته بأدوية الحساسية التقليدية.



يحسن وظائف الرئة



كما أظهرت بعض الأبحاث أن أحد المركبات الكيميائية التي ينتجها النبات، وهو الثيموكينون، يمكن أن يقاوم الالتهاب ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للحالات التي تنطوي على التهاب في الرئتين، مثل الربو.

الربو هو حالة تلتهب فيها المسالك الهوائية داخل الرئتين، مما يجعل التنفس صعبًا ووجدت مراجعة لدراسات متعددة أن زيت الحبة السوداء يبدو أنه يساعد في تخفيف أعراض الربو. ومع ذلك، فإن العديد من الدراسات السريرية صغيرة، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.



وجدت دراسة أخرى أن مكملات زيت الحبة السوداء تحسن بشكل كبير وظائف الرئة وتقلل الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من نوع آخر من أمراض الرئة، وهو اضطراب الانسداد الرئوي المزمن (COPD). تشير هذه النتائج إلى أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يصبح علاجًا إضافيًا للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الالتهابات.



الرئة

يوفر تأثيرًا مضادًا للفطريات



تشير الأبحاث أيضًا إلى أن زيت الحبة السوداء له خصائص مضادة للفطريات، مما يعني أنه يمكن أن يبطئ أو يوقف نمو الكائنات الفطرية. يمكن أن يصبح هذا مفيدًا عند علاج العدوى الفطرية في الجسم.

أظهرت بعض الأبحاث أن زيت الحبة السوداء قد يكون بنفس فعالية الدواء المضاد للفطريات الشائع الاستخدام أمبيزوم (أمفوتيريسين ب).





تخفيف الوزن



تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول زيت الحبة السوداء قد يزيد من فقدان الوزن ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الحبة السوداء فقدوا، في المتوسط، وزنًا أكبر من مجموعة الأشخاص الذين تناولوا دواءً وهميًا.



يحسن حب الشباب والأمراض الجلدية



نظرًا لخصائص الحبة السوداء المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، فقد يؤدي المكون أيضًا إلى تحسين بعض الأمراض الجلدية ومظهر الجلد والشعر والأظافر.

تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن استخدام زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وكذلك الصدفية وفرط التصبغ ويمكن استخدامه أيضًا للمساعدة في التئام الجروح الصغيرة، وجدت أبحاث أخرى أن استخدام مستحضر موضعي يحتوي على البذور السوداء يبدو أنه يساعد في علاج أكزيما اليد.



اكزيما

يخفض ضغط الدم



قد يساعد تناول الحبة السوداء في شكل مسحوق أو زيت على تقليل ضغط الدم قليلاً و أظهرت معظم الأبحاث أن التحسن في ضغط الدم صغير إلى حد ما، حيث يتراوح من 2 ملم زئبقي إلى انخفاض قدره 11 ملم زئبقي في مستويات الضغط الانقباضي والانبساطي ولا توجد حتى الآن أبحاث كافية لتحديد ما إذا كانت الحبة السوداء يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

علاج مرض السكري



أظهرت بعض الأبحاث أن الحبة السوداء قد تساعد في إدارة مرض السكري وحالات التمثيل الغذائي الأخرى مثل ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) عن طريق خفض مستويات السكر في الدم



