قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الرياضية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات الرياضية في المدارس الرياضية ، فيجوز نقلهم لمدارس لا تطبق أنشطة إضافية وذلك بعد إنذار ذويهم بسداد تلك المصروفات.

قرار رسمي

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات آخر العام لمادة التربية الرياضية ( العملي ) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومكتب مستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى مديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على التنبيه على موجه عام التربية الرياضية طبقاً للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019 بضرورة الالتزام بالموعد المحدد .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم التنبيه على توثيق الإختبارات العملية أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل CD وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية .

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات و الادارات والتعليمية والمدارس بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس ، تشدد على :