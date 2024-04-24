قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الرياضية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات الرياضية في المدارس الرياضية ، فيجوز نقلهم لمدارس لا تطبق أنشطة إضافية وذلك بعد إنذار ذويهم بسداد تلك المصروفات.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات آخر العام لمادة التربية الرياضية ( العملي ) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 / 2024.
وأرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومكتب مستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى مديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على التنبيه على موجه عام التربية الرياضية طبقاً للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019 بضرورة الالتزام بالموعد المحدد .
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم التنبيه على توثيق الإختبارات العملية أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل CD وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية .
وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات و الادارات والتعليمية والمدارس بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس ، تشدد على :
- الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
- ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
- ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
- توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
- التأكيد على السرية المطلوبة في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
- وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
- ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بأهداف المقرر وموضوعاته.
- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.