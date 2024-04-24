السفير التركي لدى القاهرة: نتوقع زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة قريبا

قال السفير التركي صالح موطلو شن، إنه من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب.
وجاء ذلك، في إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل أقيمت فعالية بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة.
وفي الكلمة الافتتاحية للفعالية التي نظمت بمشاركة عشرات الأطفال من تركيا ومصر وفلسطين بالإضافة إلى بعض الصحفيين المصريين، قال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن إنه يهنئ الذكرى الـ 104 لتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير ويوم السيادة الوطنية في 23 أبريل مبينا أن هذا العيد الذي أهداه الزعيم مصطفى كمال أتاتورك للأطفال في 23 أبريل 1924، يعد بمثابة أول عيد للأطفال في العالم.
و أشار السفير شن إلى أن عيد الطفولة و السيادة الوطنية 23 ابريل، هو أهم رمز للإرادة الوطنية وسيادة الأمة كما أن إهداء هذا العيد للأطفال يعني أنهم مستقبل مسيرة التنمية و السلام والرخاء.
وقال السفير شن "أهنئ جميع أطفالنا وأطفال العالم بهذا العيد"، مضيفًا أن هذا العيد الذي يجتمع أطفال تركيا ومصر وفلسطين معًا، يذكرنا بآمال وتطلعات هؤلاء الأطفال لمستقبل أكثر سلاما و ازدهارا.