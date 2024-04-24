السفير التركي لدى القاهرة: نتوقع زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة قريبا

قال السفير التركي صالح موطلو شن، إنه من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل ‏القريب.

وجاء ذلك، في إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل أقيمت فعالية بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة. ‏

وفي الكلمة الافتتاحية للفعالية التي نظمت بمشاركة عشرات الأطفال من تركيا ومصر وفلسطين بالإضافة ‏إلى بعض الصحفيين المصريين، قال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن إنه يهنئ الذكرى الـ ‏‏104 لتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير ويوم السيادة الوطنية في 23 أبريل مبينا أن هذا العيد الذي أهداه ‏الزعيم مصطفى كمال أتاتورك للأطفال في 23 أبريل 1924، يعد بمثابة أول عيد للأطفال في العالم‎.‎

و أشار السفير شن إلى أن عيد الطفولة و السيادة الوطنية 23 ابريل، هو أهم رمز للإرادة الوطنية وسيادة ‏الأمة كما أن إهداء هذا العيد للأطفال يعني أنهم مستقبل مسيرة التنمية و السلام والرخاء. ‏

وقال السفير شن "أهنئ جميع أطفالنا وأطفال العالم بهذا العيد"، مضيفًا أن هذا العيد الذي يجتمع أطفال ‏تركيا ومصر وفلسطين معًا، يذكرنا بآمال وتطلعات هؤلاء الأطفال لمستقبل أكثر سلاما و ازدهارا. ‏‎