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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير التركي لدى القاهرة: نتوقع زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة قريبا

صدى البلد

قال السفير التركي صالح موطلو شن، إنه من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل ‏القريب.

 

وجاء ذلك، في إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل أقيمت فعالية بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة.  ‏

 

وفي الكلمة الافتتاحية للفعالية التي نظمت بمشاركة عشرات الأطفال من تركيا ومصر وفلسطين بالإضافة ‏إلى بعض الصحفيين المصريين، قال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن إنه يهنئ الذكرى الـ ‏‏104 لتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير ويوم السيادة الوطنية في 23 أبريل مبينا أن هذا العيد الذي أهداه ‏الزعيم مصطفى كمال أتاتورك للأطفال في 23 أبريل 1924، يعد بمثابة أول عيد للأطفال في العالم‎.‎

 

و أشار السفير شن إلى أن عيد الطفولة و السيادة الوطنية 23 ابريل، هو أهم رمز للإرادة الوطنية وسيادة ‏الأمة كما أن إهداء هذا العيد للأطفال يعني أنهم مستقبل مسيرة التنمية و السلام والرخاء. ‏

 

وقال السفير شن "أهنئ جميع أطفالنا وأطفال العالم بهذا العيد"، مضيفًا أن هذا العيد الذي يجتمع أطفال ‏تركيا ومصر وفلسطين معًا، يذكرنا بآمال وتطلعات هؤلاء الأطفال لمستقبل أكثر  سلاما و ازدهارا. ‏‎

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