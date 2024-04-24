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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، ذلك التاريخ الذي استعادت فيها مصر جزء غال من أراضيها.

ويتقدم الحزب بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، من ضباط وضباط صف وجنود، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

وتابع الحزب:" ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء، لا يخفى على أحد ما تشهده هذه البقعة الغالية من أرض مصر من أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل، عبر مشروعات قومية في كل المجالات".

وأكمل :" التطور الكبير الذي تشهده سيناء جاء بعد جهود عظيمة وسنوات من مواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه، قدمت خلاله مصر عدد كبير من الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن".

واعرب حماة الوطن، عن كامل دعمه لكافة جهود الدولة من أجل مواصلة تعمير أرض الفيروز، واستكمال أعمال التطوير والنهضة الكبيرة التي تشهدها.

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حزب حماة الوطن الشعب المصري ذكرى تحرير سيناء السيسي الشهداء الأبرار

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