فلوس وأجهزة وسيارات.. كشف غموض بلاغات سرقة وضبط الجناة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف لغز العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فقد تم ضبط عاملة، مقيمة بمحافظة القاهرة، لقيامها بسرقة “عملات أجنبية - مشغولات ذهبية” من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها "مبلغ مالى – جهاز "لاب توب" – علبة بداخلها مجموعة من الإكسسوارات – مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول"، وأرشدت عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليها “سيئي النية”.

تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

وكذا ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الطابق الأرضى بدائرة القسم، وبحوزته “سيارة ملاكى مستأجرة والمستخدمة فى ارتكاب السرقات – 6 وحدات خارجية ماركات مختلفة – 2 جهاز تكييف – مبلغ مالى - الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة”.

وبمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطه فى سرقة السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.

وأيضا ضبط عاطل، لقيامه بسرقة سيارة، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته “كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات”، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

كما تم ضبط عاملة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، وأرشدت عن المشغولات الذهبية لدى عميلها، صاحب محل مشغولات ذهبية.

تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.