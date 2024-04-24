الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الحراك الدولي الذي يدعو إلى تطبيق فعلي لحل الدولتين.

وقالت إن القرار يحترم حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

كما رحبت الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، خلال إعلانها القرار، الذي دعت فيه إلى التزام الدول بالحلول الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي بدلا من الحلول العسكرية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف يتماشى مع التزام جامايكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ ينص على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن حقوق الشعوب كافة في تقرير مصيرها، ويؤكد ضرورة تكاتف الدول في أخذ خطوات فعلية من أجل إعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة.

وجددت الوزارة مطالبتها لكل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.