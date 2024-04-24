مصدر فخر المصريين .. مصر أكتوبر يهنئ الشعب والرئيس والقوات المسلحة بتحرير سيناء

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ(42) لتحرير سيناء الحبيبة، وعودتها إلى حضن الوطن.

وأكدت مديح، في تصريحات لها اليوم، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائما وأبدا مصدر فخر للمصريين جميعًا، تذكرنا بانتصار أكتوبر المجيد، الذي ضحى فيه أبناء مصر البواسل، رجال قواتنا المسلحة، بأرواحهم الطاهرة ودماءهم الذكية من أجل استعادة أرض سيناء المباركة، ضاربين أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة في سبيل العزة والكرامة والحفاظ على وحدة الوطن ومقدراته.

وأشارت "مديح" إلى عبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة، مثمنة جهود مؤسسات الدولة المصرية، تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحدة الوطن، تجلت في استعادة مصر العظيمة من جماعات الشر وبراثن الإرهاب والتطرف نحو الريادة المصرية في المنطقة والعالم.

ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن يحفظ الله مصرنا العزيزة الغالية، ويعيد هذه الذكرى بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان، ولرئيس الجمهورية بدوام الصحة ودوام النجاح والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة، ولشعب مصر العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام.