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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاينة شهر عقاري رمسيس: ماس كهربائي وراء حريق غرفة بداخله| صور

انتظام العمل بالشهر
انتظام العمل بالشهر العقاري

كشفت المعاينة الأولية لحريق بمقر الشهر العقاري بشارع رمسيس بوسط القاهرة عن احتراق جزء من غرفة بالطابق الأول دون خسائر أو تلفيات.

ويرجح أن يكون “ماس كهربائي” حدث داخل الغرفة وتسبب في نشوب الحريق بداخلها، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد انتقلوا على الفور وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل تدمير محتويات الغرفة والمكاتب المجاورة.

كما تبين من المعاينة سلامة جميع الغرف المجاورة والمكاتب والأجهزة والمستندات بمقر الشهر العقاري، وأن المقر يعمل بشكل طبيعي.

تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً  بنشوب حريق داخل إحدى الغرف في الشهر العقاري بمنطقة وسط البلد.

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بسيارتي إطفاء بإشراف لواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي الغرف والمكاتب المجاورة، وتبين من الفحص احتراق جزء بسيط من غرفة داخل الشهر العقاري، كما تبين سلامة جميع الأجهزة والمستندات.

وجار كشف ملابسات الحريق بمعرفة أجهزة الأمن، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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