عمرو الدرديري يوجه رسالة مثيرة للجدل لجمهور الزمالك

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديرى رسالة لجمهور الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "رسالة لجمهور الزمالك اللي اكتشفته مؤخرا ان لازم تبقى غتت عشان تعرف تاخد حقك في المنظومة دي أعمل زوم براحتك ونخبي الكور ونتخانق ونهاجم بكل شراسة، أصل هما طول عمرهم بيهاجموا الحكام ومسلطين الإعلام على اي حد زملكاوي وكمان في الملعب بتشوف رخامة مفيش ما بعدها رخامة اومال انت مفكر هما واخدين كل البطولات دي ازاي ؟ بالغتاته طبعاً".

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.



وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.