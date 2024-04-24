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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبرعت بها.. سعر خيالى لجلابية فيفى عبده في «حزمنى يا»

فيفى عبده
فيفى عبده

كشفت الفنانة فيفى عبده عن تبرعها بأموال بيع جلابيتها بمسرحية “حزمني يا” لصالح مركز راشد لأصحاب الهمم، والتى قدرت قيمتها بمبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل 4 ملايين و792 ألفًا و380 جنيهًا تقريبًا.

وعلقت فيفى عبده، في حفل مركز راشد لأصحاب الهمم، الذي أقيم بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه، بكلماتها الشهيرة، قائلة: “5 أيوه بقا ويلا بقا”.

وحرص عدد من النجوم فى الوطن العربي على حضور احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم، وقد تم تكريم عدد من الشخصيات بقيادة مريم عثمان، مدير عام مركز راشد والمؤسس.

وكان من بين النجوم الذين تم تكريمهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وتكريم للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان الراحل سمير غانم، والراحلة رجاء الجداوي، وتسلمتها ابنتها أميرة، والفنان الراحل خالد صالح، وتسلمها نجله الفنان أحمد خالد صالح.

كما تم تكريم الفنانة القديرة نبيلة عبيد، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنانة فيفى عبده، والفنان هانى رمزى، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة روجينا، والفنانة لقاء سويدان.

وكرمت أيضا الفنانة القديرة صفية العمرى، والفنانة ماجدة زكى، والفنانة هالة صدقى، والفنانة سمية الخشاب، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنان المتألق حسين فهمى، والفنانة منال سلامة، ولمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان أحمد يحيى، نائب مدير فرقة باليه أوبرا القاهرة، والسفير إسماعيل أبو زيد، السفير الأسبق بالأمم المتحدة، والدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة “أولادنا”، وسفير النوايا الحسنة الدكتور أيمن البياع.

تأسس مركز راشد لأصحاب الهمم عام 1994، يهدف إلى تقديم خدمات ذات معايير وتوقعات عالية للطلبة المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يواجهون تحديات، وتنمية الوعي والفهم لقضايا الإعاقة في دول الخليج، كما يشجع الدمج التعليمي والاجتماعي، ويعمل المركز على تشكيل مستقبل أصحاب الهمم من خلال تقديم أفضل خدمات تعليمية وعلاجية متكاملة.

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