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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: تخصيص 10% لدعم البحث العلمي

صدى البلد

أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا.

وأشاد قنديل - خلال لقائه بالكيانات الاستراتيجية بالجامعة اليوم/الأربعاء/ - بحجم مشاركة السيدات في البحث العلمي بجامعة حلوان، وهو ما يعكس التطور الكبير في ثقافة الشعب المصري، حيث تلعب المرأة دورًا محوريًا في بناء المجتمع.


وأضاف أن مجلس الجامعة خصص 10% لدعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تعد حقلًا بحثيًا ثريًا، خاصة كونها جامعة تطبيقية تكنولوجية فنية ذات طبيعة خاصة وتخصصات فريدة.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة وضعت خطة لإنشاء مركز البصمة الكربونية وتطوير الموقع الإلكتروني وتقنين الطباعة والتحول الرقمي بالجامعة.

كما أشار إلى أن قطاع الدراسات العليا يعمل على تطوير المنظومة في جميع المراحل (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بجميع كليات الجامعة، بدءًا من قبول الدارسين وحتى منح الدرجة العلمية.


وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استمراراً لسلسلة اللقاءات المنعقدة للتواصل والتكامل بين الكيانات المختلفة بالجامعة التي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث للتعريف بدور الكيانات البحثية والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بحضور المعيدين والمدرسين المساعدين بالكليات المختلفة.

وتضمن اللقاء عروضاً للكيانات الآتية ( إدارة المشروعات البحثية، العلاقات الدولية، التصنيف الدولي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، نادي ريادة الأعمال، وحدة دعم البحث العلمي، مركز النانو تكنولوجي، المعمل المركزي، مكتب التايكو).

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