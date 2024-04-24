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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة ممرض متهم بإنهاء حياة جارته بالتل الكبير إلى المفتي

اهل المجني عليها
اهل المجني عليها أثناء النطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية إحالة ممرض المتهم بقتل جارته مقابل 350  جنيه للمفتي.

كما قررت المحكمة انعقاد جلسة النطق بالحكم 19 مايو المقبل.

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واستكملت اليوم  الأربعاء محكمة جنايات التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، محاكمة الممرض المتهم بقتل مسنة و ربة منزل داخل منزلها وسرقة مبلغ مالى .

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات السابقة إلى محامى المتهم كما استمعت المحكمة إلى دفاع المجنى عليها وسماع أقوال زوجها ونجلتها وطالبوا بالقصاص من القاتل.

 

وكانت قد أجلت محكمة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية ، قضية مقتل سيدة مسنة على يد احد الأشخاص والذى باغتها في منزلها وقام بالتعدي عليها بالضرب بسكين حتى فارقت الحياة إلى الغد الأربعاء الموافق 24 من شهر أبريل الجارى،وذلك بناء على طلب محامي المتهم في القضية.

وكانت قد ألقت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، علي شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية والاموال التي تمتلكها داخل منزلها .

اخطار بمصرع السيدة

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً الجمعة الماضية يفيد ابلاغ أحد الأهالي بالعثور علي زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلي المستشفي.

مصرع السيدة فور وصولها للمستشفى

ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها الي المستشفي بعد محاولات الأطباء إجراء الانعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لايقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وانهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.

فريق بحث لضبط الجاني  

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاونو مباحث التل الكبير نجحو في التوصل الي هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية في القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية الي ان المتهم يدعي ابراهيم.ع 28 سنة ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.

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