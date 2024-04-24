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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق غامض.. كهربا ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

كهربا
كهربا

شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.


وعلق كهربا على الصورة قائلًا:

"يعني الدنيا هتحلو اه اه ".

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

الكونفدرالية الإفريقية الزمالك النادي الأهلي إيقاف القيد بطولة كأس الكونفدرالية دريمز الغاني كهربا لاعب النادى الأهلى محمود كهربا نهائي كأس الكونفدرالية

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