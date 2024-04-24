إعلامي شهير يدعم نادي الزمالك بسبب أزمة القيد

حرص الإعلامي مينا ماهر علي دعم النادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب مينا ماهر :"كلنا ثقة في مجلس ادارة نادي الزمالك انه قادر علي حل هذه ازمة القيد الجديدة قبل فتح باب القيد في الصيف، عندنا مباراة مهمة و مصيرية يوم الحد و علينا دلوقتي دعم الفريق و عدم الحديث عن اشياء اخري و الكلام في موضوع القيد سابق الاوان كل الدعم للفريق في نصف نهائي الكونفدرالية ".

أصدر مجلس نادي الزمالك بيانا رسميا بعد وصول خطاب من الفيفا بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها الناديعلى قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بو طيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

كشفت مصادر عن إيقاف القيد بنادي الزمالك، بسبب الحكم الصادر لصالح المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق السابقولحين سداد المستحقات الخاصة به بشكل رسمي.

واوضح المصادر أن إيقاف القيد سيستمر لحين سداد مبلغ قدره مليون و٤٠٠ ألف يورو.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصفالنهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستادالقاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



