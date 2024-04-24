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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب من الحر للموت.. غرق طالب في نهر النيل بالصف |صورة

صدى البلد

لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة الصف بعد نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو إلا ان المياه جرفته ليفارق الحياة. 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بغرق طالب في نهر النيل بمدينة الصف، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة انتقال القوات الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ. 

وانتقلت القوات الى مسرح الواقعة وتبين من الفحص ان طالب يدعى فارس محمد جاد نزل الى نهر النيل للاستحمام هربا من حرارة الجو ولعدم تمكنه من السباحة جيدا جرفه التيار وغرق في المياه. 

وتجرى الان عمليات البحث عن الجثمان لانتشاله بجوار معدية جزيرة فيشر وناشد الاهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الغواصين والصيادين في المناطق المجاورة المساعدة في عمليات البحث عن الجثمان. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق ومازالت عمليات البحث مستمرة. 

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