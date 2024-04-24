مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: إسرائيل تنتهج سياسة «الأرض المحروقة» في حربها ضد الفلسطينيين

لم يسلم منها البشر أو الحجر

أكد السفير الحسين سيدي عبد الله الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماع اليوم بالجامعة العربية يأتي لتسليط الضوء على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر.



وأضاف السفير الحسين الديه، خلال رئاسته لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، أن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين؛ فلم تسلم المستشفيات ولا أماكن العبادة، ولا المدارس، ولا مراكز الإيواء وهيئات الإغاثة من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا.



واوضح أنه قد بات كل شيء مستباحا في غزة وما حولها، فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدود للبطش والانتهاك لكرامة الإنسان، وقد جاوز الصلف والاستهتار كل القيم والمبادئ الإنسانية حدود التصور، في تَحَدٍّ صريح ٍلإرادة المجتمع الدولي، وخروج سافر على القانون الإنساني.



وأشار إلى أنه قد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضعَ إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لمضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية.

ووجه الدعوة لمجلس الأمن مجددا لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.

