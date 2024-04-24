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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية مكثفة لـ 30 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 30 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، متابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لاكاديميات السباحة.

كذلك ترشيد الكهرباء وغلق الاضاءة الخارجية لقاعات الافراح وللمركز ما عدا امام الكاميرات وإقامة جميع المباريات قبل المغرب وإطفاء اضاءة الملاعب بعد المباريات في حالة عدم الاستخدام والامن والسلامة والانشطة والعضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الامن والسلامة وطفايات الحريق والاستعداد لموسم الشتاء تحسبا لسقوط امطار غزيرة وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة.

وشملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر  ، و 6 مراكز بإدارة بنها ،  و 3 مراكز بإدارة شبرا الخيمة وناد، و 4 مراكز بإدارة طوخ ، و 5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر .

وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

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