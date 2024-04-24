الزمالك يتعرض لإيقاف القيد بسبب قضية خالد بوطيب.. ما القصة؟

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

إيقاف قيد نادي الزمالك

وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.

وتضمن الخطاب المرسل من المحكمة الرياضية الدولية إلى نادي الزمالك بأن الغرامة الموقعة على النادي لصالح خالد بو طيب تبلغ مليون و 900 ألف يورو قيمة عقده بالإضافة إلى 500 ألف يورو غرامة تأخير ، إلزامية ونهائية على نادي الزمالك .

مفاوضات مكثفة يجريها مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الجارية مع محامى المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق ، للوصول الى حل بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد عن الزمالك بسبب مستحقات اللاعب.

وقرر فيفا إيقاف القيد عن نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ، بسبب مستحقات بوطيب، والتي تبلغ 2 مليون و 400 ألف يورو.

ويسعى مسئولو الزمالك للوصول إلى حل مع اللاعب أو المحامى الخاص به قبل فتح باب القيد الصيفى تجنيا لاستمرار إيقاف القيد وحامن الفريق من قيد لاعبين جدد.

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك انه تم إيقاف القيد للنادى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

خالد بوطيب

جدير بالذكر أن خالد بوطيب انضم إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وخاض خالد بوطيب 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف، وخلال الـ 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب يسجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقيقة تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أول رد فعل لمجلس إدارة النادي بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الأبيض بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

وقال المصدر سنتواصل مع وكيل خالد بو طيب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوصول لحل أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة والتي تقدر بـ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو تقريبا.

وواصل المصدر: نسعى للوصول لتسوية مع خالد بو طيب وجدولة مستحقاته المتأخرة أو دفع جزء منها "كاش" وجدولة الجزء الباقي.

وكان مصدر بنادي الزمالك، أعلن عن وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

وقال المصدر: إن الزمالك كان قد تقدم باستئناف علي قرار إيقاف الصيد ومدة استئناف الزمالك على القرار انتهت فبالتالي يعود القرار لمًا كان عليه خاصة وأن غرض الزمالك من الاستئناف في قضية بوطيب كان لأجل تخطي شهر يناير وإتمام الصفقات وتقليص الغرامات والديون المتعلقة بأزمات القيد وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف الزمالك أن النادي أصبح مطالب بدفع مليون و٩٠٠ ألف يورو للاعب بالاضافة الى الفوائد ليصبح المبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو تقريبا.

وبذلك ينضم نادي الزمالك للثلاثي المصري الموقوف عن القيد على سيستم فيفا للقيد .

والأندية الـ 4 الموقوفة حاليا هم الزمالك والشرقية للدخان وحرس الحدود ومصر المقاصة.

في حين نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من فيفا.