تكريم ألبرت شفيق في ندوة كلية الإعلام الجامعة الحديثة

عقدت كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ندوة استضافت فيها ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذى أثرى الطلاب بخبرته الواسعة في عالم الإعلام. تناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالإعلام ودوره في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان.



و قدم ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نصائح قيمة للطلاب الذين يطمحون بترك بصمة مؤثرة في الساحة الإعلامية. كانت الجلسة مليئة بالنقاشات البناءة والأفكار الملهمة التي تؤكد على أهمية الدراسة الأكاديمية للإعلام ومواكبة التطورات العالمية وتبنى الأفكار الجديدة لدعم وتشجيع الإبداع والابتكار. وتم تكريم الإعلامى ألبرت شفيق بمنحه درع الجامعة.



جدير بالذكر أنه قد عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور سامى الشريف عميد الكلية وبحضور الدكتورة دنيا فاروق ابو زيد وكيل الكلية وحنان عاطف رئيس قسم الاعلام الجديد وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.