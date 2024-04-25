قبل الفرح بأيام .. فسخ خطوبة فنانة معروفة

أشهر قليلة تفصلهما عن موعد زفافهما بعد خطوبة قاربت العامين .. أعلن المخرج وائل فرج انفاصله عن الفنانة مروة الأزلى بعد فترة من الارتباط استمرت لمدة عامين.

وكانت احتفلت الفنانة مروة الأزلي بخطبتها على المخرج وائل فرج منذ فترة قاربت العامين وظهرت خلالها الفنانة مروة الأزلي بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض مطرز من الأمام ويأخذ شكل الجمبسوت ولكنه ذات قماش شفاف وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن انفصال المخرج “ وائل فرج " ، و الفنانة " مروة الازلي " و اخر اعمالهم في الدراما المصرية …