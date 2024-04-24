قطر تسهل عملية إثبات حياة الرهينة الإسرائيلي الأمريكي وتزيد الضغط على المفاوضات

يكشف تقرير أكسيوس عن التطورات المحيطة باختطاف هيرش غولدبرغ بولين، وتلقي الضوء على دور قطر المحوري في تأمين لقطات تثبت حياة الرهينة.

كما يكشف تقرير أكسيوس عن الجهود التي بذلها العديد من أصحاب المصلحة من وراء الكواليس المشاركين في المفاوضات الدقيقة.

ووفقا للمصادر التي استشهد بها فان بروغن، أصدرت حماس مقطع فيديو يظهر غولدبرغ بولين، وهي مواطنة مزدوجة تبلغ من العمر 23 عاما، كبادرة لقطر، التي تضغط بنشاط على الجماعة المسلحة للحصول على أدلة تثبت أنها على قيد الحياة. ويؤكد هذا التطور نفوذ قطر المتزايد كوسيط في أزمة الرهائن.

لعبت شخصيات رئيسية مثل والدة غولدبرغ بولين، راشيل، أدوارًا مهمة في الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن، حيث ظهرت راشيل في قائمة مجلة تايم "لأكثر 100 شخص تأثيرًا في عام 2024".

يسلط فان بروجن الضوء على تورط إدارة بايدن في هذه المسألة، حيث تسعى الحكومة الأمريكية بنشاط للحصول على مساعدة من قطر للحصول على دليل على حياة غولدبرغ بولين ورهائن أمريكيين آخرين.

ويؤكد التقرير أهمية الفيديو في زيادة الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدخول في مفاوضات مع حماس.

علاوة على ذلك، فإن نجاح قطر في تسهيل فيديو إثبات الحياة يعد بمثابة إنجاز سياسي للأمة، مما يشير إلى فعاليتها كوسيط لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، فإنه يضع أيضًا ضغوطًا على إسرائيل للرد على مطالب حماس بصفقة الرهائن.

ويسلط التقرير الضوء على قرار قطر بإعادة تقييم دورها في التوسط في محادثات وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن بعد انتقادات من أعضاء الكونجرس والإحباط من سلوك كل من حماس وإسرائيل خلال المفاوضات.