البلشي: ستوضع قواعد واضحة للصحفيين خلال تغطية الجنازات

يواصل مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الاسبوع المقبل مع المهن التمثيلية لوضع ضوابط واضحة للزملاء اثناء تغطية جنازات الفنانين .

أكد الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه لا أحد يختلف على فكرة صون الحياة الشخصية لأي مواطن، والفكرة هي في إعادة صياغة كيفية تعامل المحررين في الأماكن العامة.

وأضاف البلشي عقب الاجتماع الذى عقد اليوم ، نحن حريصون على مصالح جميع الأطراف وكان هناك مساحة توافق كبيرة بين الحضور، مؤكدا أننا أمام تراث صحفي طويل ممتد من التعامل المهني مع هذه القضية، موضحا أنه ربما يكون البداية التوقف أمام أي تجاوز لمحاولة إصلاحه دون فرض قيود على الصحافة، ودون انتهاك للحياة الشخصية للمواطن بشكل عام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاف على أننا لسنا في حاجه لتقييد الحركة، ولكن وضع أكواد وقواعد عامة لضبط الأداء المهني، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن قواعد واضحة لتغطية الجنازات تم الاتفاق عليها.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي اجتماعا اليوم مع نقابة المهن التمثيلية بحضور النقيب أشرف زكي، وممثلين عن شعبة المصورين الصحفيين برئاسة مجدي إبراهيم، وممثل عن شركة خدمات الجنائز، وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، وذلك لبحث وضع ضوابط لتغطية جنازات الفنانين .

من جانبه قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إننا والصحفيين وجهان لعملة واحدة، وليست قضيتنا مع الصحفيين لكن مع التجاوزات التي تحدث أثناء تغطية الجنازات او العزاءات من كاميرات مجهولة لا نعرف أصحابها، بهدف حصد مشاهدات على السوشيال ميديا.

وأضاف زكي ، أن مهنة الصحافة عظيمة وراقية والصحفيين ليسوا طرفا في هذه المشكلة، مضيفا ان الدخلاء أساؤا لنا وللفنانين وهي ظاهرة نحن بصددها اليوم ونفكر في مواجهتها، لكن ليس لدينا خلافات إطلاقا في أن يكون هناك تغطية رسمية للعزاءات من الصحفيين المصريين أو القنوات الفضائية.