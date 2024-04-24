حراس كامالا هاريس يتورطون في شجار خلال حوزتهم أسلحة

كشف تقرير صحيفة واشنطن إكزامينر الحصري الضوء على حادثة تنطوي على عميل مسلح في الخدمة السرية الأمريكية مكلف بحماية نائب الرئيس كامالا هاريس يتورط في المشاجرة التي وقعت في قاعدة أندروز الجوية في منطقة واشنطن العاصمة.

وبحسب التقرير، فإن الحادث وقع قبل وصول هاريس وبعد أن تعرض العميل لما وصفه جهاز الخدمة السرية بالحادث الطبي. تشير التفاصيل إلى أن العميل أصبح عدوانيًا مع عملاء آخرين، مما أدى إلى مشاجرة جسدية عند إجراء محاولات لتهدئة الموقف. وتم بعد ذلك تقييد يدي العميل وإخراجه من الخدمة لإجراء تقييم طبي.

وفي تصريح لصحيفة واشنطن إكزامينر، أكد رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، على الجدية التي تتعامل بها الخدمة السرية مع سلامة وصحة موظفيها. وأوضح أن الحادث لم يؤثر على مغادرة هاريس قاعدة أندروز الجوية.

يتعمق التقرير في التحديات التي يواجهها عملاء الخدمة السرية المكلفون بتفاصيل الحماية، ويسلط الضوء على أعباء السفر الثقيلة وساعات طويلة بعيدًا عن المنزل. ويشدد على أهمية إعطاء الأولوية للصحة النفسية للعملاء المسلحين، وخاصة أولئك الذين هم على مقربة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ورؤساء الدول الأجنبية.

يوفر التقرير أيضًا سياقًا حول قسم حماية نائب الرئيس (VPD)، الذي يعتبر ثاني أهم مهمة داخل الخدمة السرية. يوضح عملية الاختيار الصارمة ومتطلبات التدريب للوكلاء المعينين، مع التركيز على حساسية مسؤولياتهم في استمرارية البروتوكولات الحكومية.