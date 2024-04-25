الآن القمر الوردي ينير سماء مصر

تتزين سماء مصر الآن، بسطوع بدر شهر شوال (القمر الوردي) حيث يصل إلي القمر إلي طور البدر في مشهد مبهر لمحبي رصد السماء والنجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.

بدر شهر شوال القمر الوردي

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن قرص القمر يظهر بدرا كاملا - بدر شهر شوال - الليلة الاربعاء 24 إبريل حيث يشرق بدر شهر شوال بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

واضاف تادرس أن قمر الليلة بدر شهر شوال (القمر الوردي) تبلغ نسبة لمعانه 100 %، وأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

القمر الوردي

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن قمر شهر أبريل المكتمل يعرف باسم القمر الوردي جاء الاسم من أوائل الأزهار التي تزهر في أوائل الربيع، كما يعرف أيضاً بعدد من الأسماء الأخرى بعضها مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين مثل: القمر الزهري أو قمر العشب دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر، ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لأن كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصر يوم الثلاثاء الماضي ظاهرة فلكية هامة، حيث اقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

السماك الأعزل نجم بلمعان الشمس يظهر في السماء بجوار القمر

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا شاهدنا في يومي 22 - 23 إبريل القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) في ظاهرة فليكة مميزة وفريدة.

واوضح تادرس أننا يمكننا مشاهد اقتران القمر مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بحلول الـ 4:40 صباحا قبل اشتداد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.