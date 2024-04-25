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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب نجم الهلال السعودي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية

صدى البلد

دافع  الإعلامي إبراهيم سعيد هيما عن نجم الهلال السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

 

و كتب إبراهيم سعيد هيما : سؤال ليه الهجوم دايما ‏علي لاعب الهلال السعودي ‏علي البليهي ،‏علي فكره أنا بحبه جدا ولاعب عالي جدا ومن افضل المدافعين اللي شفتهم في الوطن العربي ،‏سيبكم من انه بتاع مشاكل ،‏بس لاعب ومدافع علي اعلي مستوي سواء مع الهلال او المنتخب السعودي ‏بالتوفيق ومتابع جيد ليه جدا علي فكره ‏حبيت اديله حقه علي المستوي الفني  مهما حد اختلف معاه وده طبيعي في كره القدم .
 

 

وكشف نادي الهلال السعودي، عن إصابة سالم الدوسري، الجناح الهجومي للفريق الأول، وذلك عقب مواجهة العين في دوري أبطال آسيا، أمس.

 

وكان الزعيم قد ودع البطولة القارية من الدور نصف النهائي بعد خسارته من الفريق الإماراتي ذهابًا 4-2 ثم الفوز إيابا بهدفين مقابل هدف.

 

وتعرض الدوسري لإصابة في العضلة الخلفية مما أبعده عن مران اليوم الأربعاء، ليتواجد في العيادة الطبية للنادي.

 

وسيخضع صاحب الـ 32 عاما لفحوصات طبية وأشعة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدة غيابه عن التدريبات.

 

كما واصل الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني وشارك في الجزء الأول من المران الجماعي.

 

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