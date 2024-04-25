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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

لمحدودي الدخل..أرخص
لمحدودي الدخل..أرخص موبايل سامسونج في مصر

يعد أرخص موبايل سامسونج حالياً في مصر هو هاتف Samsung Galaxy A04s، بسعر يبدأ من 3777 جنيه مصري.

يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc T618، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من التخزين الداخلي، و كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، و كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، و بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

 

مميزات هاتف Samsung Galaxy A04s:

 

• شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة

• معالج Unisoc T618 قوي

• 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

• 64 جيجابايت من التخزين الداخلي

• كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

عيوب هاتف Samsung Galaxy A04s:

• معالج Unisoc T618 ليس قويًا مثل بعض المعالجات الأخرى في هذه الفئة السعرية

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم منفذ بطاقة microSD

بشكل عام، يعد هاتف Samsung Galaxy A04s خيارًا جيدًا لمحدودي الدخل الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة مع شاشة كبيرة ومعالج قوي وبطارية تدوم طويلاً.

 

هناك بعض البدائل الأخرى التي يمكنك مراعاتها:

 

• Samsung Galaxy M04:بسعر يبدأ من 3299 جنيه مصري، يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc T610، و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي، و كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، و كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، و بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

• Infinix Note 12i:بسعر يبدأ من 3499 جنيه مصري، يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.82 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc T616، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من التخزين الداخلي، و كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + QVGA، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، و بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

في النهاية، أفضل هاتف لك هو الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك. تأكد من مراجعة المواصفات والميزات بعناية قبل اتخاذ قرار الشراء.

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