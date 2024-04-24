اِلحق بسرعة.. سامسونج تبيع الموبايل الأفخم والأعلى ثمنا "ببلاش" مع سماعات هدية

تقدم سامسونج عرض استبدال مميزا لهاتف Galaxy Z Flip 5 الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال استبدال هاتف مؤهل لدى شركة T-Mobile، يمكنك الحصول على الهاتف الجديد بسعر زهيد للغاية وحتى الحصول على زوج مجاني من سماعات Galaxy Buds 2 Pro.

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كيف تستفيد من هذا العرض؟

• قم بزيارة موقع سامسونج الإلكتروني واختر هاتف Galaxy Z Flip 5 (256 جيجابايت) المقفل الخاص بشركة T-Mobile.

• أثناء عملية الدفع، اختر خيار الاستبدال لدى T-Mobile. ستعتمد قيمة الخصم التي تتلقاها على الهاتف الذي تستبدله. على سبيل المثال، إذا قام المستخدمون باستبدال هاتف Samsung Galaxy S22 5G، فسيحصلون على خصم فوري بقيمة 120 دولارًا وخصم على الفاتورة بقيمة 880 دولارًا موزعة على 24 شهرًا.

• بعد إضافة الهاتف إلى سلة التسوق الخاصة بك، يجب أن تظهر لك أيضًا عرضًا للحصول على رصيد بقيمة 50 دولارًا داخل المتجر. يمكن استخدام هذا الرصيد لشراء إكسسوارات جديدة، مثل سماعات Galaxy Buds 2 Pro (بسعر 49.99 دولارًا).

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مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 5

عند فتح هاتف Galaxy Z Flip 5، ستكشف عن شاشة لمس كبيرة بحجم 6.7 بوصة تعمل بتقنية Dynamic AMOLED capacitive. بينما توجد شاشة أصغر بحجم 3.4 بوصة من نوع Super AMOLED على الغلاف عند طي الهاتف. كلتا الشاشتين محميتان بطبقة Gorilla Glass Victus+. يعمل الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة بقوة 3700 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وحتى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات للأجهزة المتوافقة.

بُني الهاتف نفسه من إطار أمامي بلاستيكي، مع ظهر زجاجي محمي بطبقة Gorilla Glass Victus +، وإطار من الألومنيوم. كما يتميز الهاتف بتصنيف مقاومة الماء IPX8، مما يعني أنه يمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip 5 في مجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك النعناعي والرصاصي والكريمي والخزامى والمزيد، كما يأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، ولكنه يفتقر إلى منفذ بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين. يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ونظام كاميرا مزدوج في الخلف (12 ميجابكسل عريض + 12 ميجابكسل فائق الاتساع) إلى جانب كاميرا أمامية واحدة بدقة 10 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة One UI 5.1.1 من سامسونج في الأعلى. وعند فتحه، يبلغ قياسه 165.1 × 71.9 × 6.9 مم ويبلغ وزنه 187 جرامًا.

هل يستحق هذا العرض الشراء؟

يعتمد قرار الاستفادة من عرض الاستبدال هذا على قيمة هاتفك الحالي وعلى شركة الاتصالات التي تفضلها. إذا كان لديك هاتف مؤهل لقيمة استبدال عالية وكنت تفكر في التبديل إلى T-Mobile، فقد تكون هذه طريقة رائعة لتوفير المال على هاتف جديد. انقر هنا للاستفادة من العرض وهو لا يزال سارياً!